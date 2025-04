Escroquerie au visa : Lac de Guiers 2 fixé sur son sort le 22 avril prochain

Lac de Guiers 2, le lutteur de Guédiawaye, à peine sa victoire contre Ada Fass savourée dans le choc des générations, ce vendredi 4 avril à l’arène nationale, se retrouve déjà rattrapé par ses ennuis judiciaires liés à l'affaire de trafic de visa. Une affaire qui l’avait plongé dans les tourments quelques mois auparavant et lui avait valu un passage en détention.



L'affaire a été examinée ce mardi devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye. Lors de son passage à la barre, Abdou Cissé, alias Lac de Guiers 2, a admis avoir encaissé une somme de 53 millions de FCFA, mais a nié toute escroquerie. Il a expliqué avoir versé cet argent à un certain Abdou Salam Diagne, qui, selon lui, devait se charger des visas pour les personnes concernées. Toutefois, ce dernier n’aurait pas honoré son engagement.



Le juge, rapporte Seneweb, a diffusé des enregistrements vidéo montrant le lutteur promettant de trouver des visas pour les plaignants. Lac de Guiers 2 est poursuivi pour association de malfaiteurs et escroquerie au visa, concernant un montant de 53 600 000 FCFA.



L’avocat des plaignants, Me Oumar Kassé, a réclamé cette somme de 53 600 000 FCFA, tout en rappelant que Lac de Guiers 2 avait déposé un montant de 54 millions de FCFA à la caisse des dépôts et consignations. De plus, les 18 personnes concernées, appelées à la barre, ont exigé le remboursement de leur argent.



Dans son réquisitoire, le procureur de la République a souligné la clarté des faits et a rappelé les déclarations de Lac de Guiers 2 devant le juge d’instruction, où ce dernier avait reconnu avoir promis aux parties civiles de les aider à se rendre en Europe, mais en précisant qu'il n’avait pas agi seul, ayant agi avec Abdou Salam Diagne. Sur cette base, le parquet a requis une peine de prison ferme d’un an contre le lutteur.



Le jugement sera rendu le 18 avril

L'affaire remonte à l'époque des préparatifs du combat de Lac de Guiers 2 contre Siteu. Le lutteur devait se rendre en France pour ses entraînements et avait obtenu un quota de cinq accompagnants. C'est à ce moment qu'Abdou Salam Diagne lui aurait demandé de faire voyager d'autres personnes. Ces dernières lui auraient versé diverses sommes d'argent, selon les déclarations du lutteur.