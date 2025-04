Santé maternelle et néonatale : le Conseil départemental de Kolda renforce les capacités sanitaires avec du matériel d’échographie

Dans le cadre de sa politique de renforcement du système de santé de proximité et de lutte contre les complications liées à la maternité, le Conseil départemental de Kolda a franchi une nouvelle étape. L’institution vient de doter plusieurs postes de santé de l’intérieur du département de matériel d’échographie, un outil essentiel dans le suivi des grossesses et la prévention des risques materno-fœtaux.



Au total, six appareils d’échographie ont été remis à des structures sanitaires rurales, souvent confrontées à un manque criant d’équipements médicaux adaptés. Cette action s’inscrit dans un programme plus large visant à réduire significativement le taux de complications et de mortalité maternelle et néonatale dans la région.



La cérémonie de remise symbolique s’est tenue le weekend dernier à Saré Yoba, en présence des autorités sanitaires locales, de représentants du Conseil départemental, des élus locaux entre autres. À cette occasion, le responsable du comité de développement sanitaire de Sare Yoba a salué l’initiative, la qualifiant de « bouffée d’oxygène » pour les structures sanitaires de base.

« Grâce à ces appareils, les sages-femmes pourront détecter précocement les complications, suivre l’évolution des grossesses et orienter rapidement les cas à risque vers les hôpitaux les mieux équipés », a expliqué Mamadou Mane.

Le président du Conseil départemental a pour sa part réaffirmé son engagement en faveur de la santé des mères et des enfants, soulignant que « l’accès aux soins de qualité, même dans les zones les plus enclavées, est un droit pour toutes les femmes ».

Cette dotation pourrait marquer un tournant dans la prise en charge des femmes enceintes dans le département de Kolda, où les longues distances, le manque de personnel médical et l’insuffisance de matériel ont longtemps pesé sur les indicateurs de santé maternelle.



Les populations bénéficiaires, quant à elles, ont exprimé leur satisfaction et leur espoir de voir cette dynamique se poursuivre, notamment avec la formation continue des agents de santé à l’utilisation de ces nouveaux équipements.