13e AG du GFAO à Dakar : La DG du FERA plaide pour des méthodes de gestion innovantes

La 13e Assemblée Générale du Groupe Focal de l’Afrique de l’Ouest (GFAO), relevant de l’Association des Fonds d’Entretien Routier Africains (AFERA), s’est tenue ce mardi à Dakar. L'événement a rassemblé des délégations de 11 pays africains, ainsi que plusieurs partenaires institutionnels et financiers autour d’un enjeu majeur : le financement durable de l’entretien routier.



Prenant la parole, la Directrice générale du Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA), Soukeye Diop, a appelé à une refonte des approches de gestion. Elle appelle à une adoption des méthodes de gestion innovante.



« Nous devons, en tant qu’acteurs de l’entretien routier, nous réinventer afin d’adopter des méthodes de gestion plus innovantes et garantir un financement suffisant et sécurisé de l’entretien routier. Les défis financiers liés à l’entretien de nos infrastructures sont immenses. Cette Assemblée Générale représente une étape clé pour renforcer nos stratégies et assurer une gestion plus efficace du patrimoine routier de nos pays respectifs en résorbant le gap entre les besoins et les ressources effectivement consacrées à l’entretien », a-t-elle déclaré.





​ Mme Diop a mis en lumière le rôle central du réseau routier dans le développement économique et social.



« Pour un réseau routier au cœur du développement économique et social, il est de notre devoir de faciliter une connectivité efficace entre : les zones économiques, les centres urbains et ruraux, les infrastructures sociales de base, en assurant un niveau de service optimal en tout temps », a-t-elle plaidé.



Poursuivant ses propos, Mme Diop précise que la FERA, entant qu'acteur majeur de la gestion et de l'entretien des infrastructures routières, s'inscrit dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, a pour ambition de transformer le Sénégal en une nation souveraine, juste et prospère, en assurant plus de 90% des déplacements et en optimisant nos infrastructures, en relevant deux défis fondamentaux.



« Le FERA, en tant que pilier de la gestion et de l’entretien des infrastructures routières, s’inscrit pleinement dans la Vision Sénégal 2050, portée par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et mise en œuvre par le Gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko », a-t-elle dit.



Selon elle, « cette vision ambitieuse repose d’une part, sur une transformation profonde du Sénégal en une nation souveraine, juste et prospère impliquant une reconnaissance du rôle stratégique du réseau routier dans le développement national, car assurant plus de 90% des déplacements ».



« Et d’autre part sur un objectif clair : pérenniser, moderniser et optimiser nos infrastructures. Le FERA, sous la tutelle éclairée de Monsieur Yankoba Diémé, ministre en charge des Infrastructures, œuvre pour relever deux défis fondamentaux : mobiliser efficacement les ressources financières nécessaires à l’entretien et à la modernisation du réseau routier, et assurer une gestion transparente et performante des opérations de maintenance et de préservation des infrastructures », a conclu Soukèye Diop.