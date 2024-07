Résultats premier tour BFEM : Bakel enregistre un taux de réussite de 47,48%

Un taux de réussite de 47, 48 % a été enregistré au premier tour du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) à Bakel, (Est).



Selon le président du jury, Niaka Konaté, sur 282 inscrits, 278 candidats dont 146 filles et 132 garçons, ont composé dans ce centre d’examen. 132 candidats ( 70 filles et 62 garçons) ont été déclarés admis au premier tour, soit un taux de réussite de 47,48%. Pour le second tour, les candidats sont au nombre de 103 candidats, dont 54 filles et 49 garçons.



Le centre d’examen Bakel le seul de la commune d’ailleurs, regroupe des candidats du Cem Grimpalé, du Cem de Tourimé et de l’école privée Cheikh Anta Diop.