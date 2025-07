Somalie: les shebabs s'emparent de la ville de Tardo

C'est une prise stratégique pour le groupe al-Shebab. La ville de Tardo est à l'intersection de plusieurs axes routiers. La contrôler pourrait faciliter les mouvements du groupe vers d'autres localités de la région.



Tardo abritait d'ailleurs autrefois un important poste de commandement militaire somalien. Les islamistes affirment n'avoir rencontré aucune résistance. Selon une source militaire citée par Reuters, que les shebabs ont chassé de Tardo les Macwiisely, ces combattants locaux qui s'étaient mobilisés contre les shebabs et avaient permis aux autorités de Mogadiscio de regagner du terrain en 2022 et 2023.



Selon cette source, une centaine de soldats ont été déployés en appuis de ces combattants locaux et une contre-offensive est en préparation pour tenter de reprendre la ville.



La semaine dernière, les shebabs avaient capturé la localité voisine de Muqokori, provoquant la fuite de milliers de civils. Les attaques du groupe ont doublé depuis le début de l'année. Son objectif semble être d'établir un corridor militaire et logistique pour reconnecter entre eux ses bastions historiques.