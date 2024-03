Résultats provisoires du 1er tour : « aucune réserve, ni objection n’a été relevé au cours des travaux de recensement » (Cour d'Appel)

La commission nationale de recensement de vote qui siège à la cour d’Appel dont les membres conformément aux dispositions des articles L 142 et suivant du code électoral a proclamé ce mercredi 27 mars 2024 les résultats officiels de l’élection présidentielle 2024.



Le président de la cour d’Appel qui a proclamé les résultats a indiqué que les travaux de recensement ont débuté mercredi 27 mars à 9 heures. Ils se sont déroulés dans des conditions et moralités définies par des dispositions des articles L 89 et L 143 et suivant du code électoral dans un climat d’inclusivité et de normes élevés de responsabilités professionnelles. Il a également souligné qu’aucune "réserve ni objection n’a été relevé dans ce sens au cours des travaux de la part des membres. Ils se sont tous accordés sur les données et les valeurs retenues. "



En conséquence, la commission nationale de recensement des votes après agrégation, correction et harmonisation a proclamé provisoirement les résultats qui suivent :



Nombre d’électeurs inscrits : 7 371 890

Nombre de votants 4 519 253

Nombre d’enveloppes trouvé dans les urnes : 4 519 253

Nombre de bulletins nuls : 33 991

Nombre de suffrages valablement exprimé : 4 485 165

Taux de participation 61,30 %



Voici les résultats provisoires officiels par ordres d'inscrits.



Boubacar Camara :23 359 voix, soit 0,52 %

Cheikh Tidiane Dieye:15 172 voix soit 0, 34 %

Déthié Fall : 15 836 voix, soit 0,35 %

Daouda Ndiaye 15895 voix, soit 0,35 %

Habib Sy :3 206 voix, soit 0,07 %

Khalifa Ababacar Sall : 69 760 voix, soit 1,56 %

Anta Babacar Ngom : 15 457 voix, soit 0,34 %

Amadou Ba : 1 605 086 voix, soit 35,79

Idrissa Seck : 4 286 voix, soit 0,90 %

Aliou Mamadou Dia : 125 690 voix, soit 2,80 %

Serigne Mboup : 1649 voix, soit 0,36 %

Pape Djibril Fall : 18 304, soit 0, 41 %

Mamadou Lamine Diallo : 9 998 voix, soit 0,22 %

Mouhammed Boun Aballah Dionne : 8 435 voix, soit 0,19 %

El Hadji Malick Gakou : 6 343 voix, soit 0,14 %

Aly Ngouille Ndiaye : 2964 voix, soit 0,47 %

El Hadji Mamadou Dioa : 14 591 voix, soit 0,33 %

Bassirou Diomaye Faye : 2.434. 454 voix, soit 154,28 %

Thierno Alassane Sall : 25 944 voix, soit 0,56 %



A noter que la commission est composée du premier président de la cour d’Appel, deux hauts magistrats notamment le président Abdoul Aziz Diallo et Seydi Bodian. Cette commission aussi comporte un représentant de la CENA en l’occurrence l’ambassadeur Léopold Wade et les représentants des candidats. (mandataires) dont :



Julien Charles Bernard Sagna pour Cheikh Tidiane Dieye

Moussa Tine pour Khalifa Ababacar Sall

Issakha Diouf pour Anta Babacar Ngom

Elhdji Amadou Sall pour cheikh Oumar Ane pour le candidat Amadou Ba

Seye Matar et Baba Diop pour Idrissa Seck

Boubacar Ndour pour Aliou Mamadou Dia

Penda Dieng pour Pape Djibril Fall

Assane Diagne pour Aly Nguouille Ndiaye

Masse Papa Gueye pour El hadji Mamadou Dioa (Mame Boye Diao)

Amadou Ba pour Bassirou Diomaye Faye