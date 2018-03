Retards dans la publication des rapports : le président de la cour des Comptes promet d’y mettre un terme

«La culture de la reddition des comptes exige de la cour des efforts, pour une augmentation du nombre de ses rapports de contrôle, une amélioration de la qualité desdits rapports ainsi que leur publication à bonne date», a déclaré Mamadou Faye lors de sa cérémonie de prestation de serment qui s’est déroulée ce matin à la cour des Comptes.



Mamadou Faye qui remplace Mamadou Hady Sarr, appelé à faire valoir sa retraite, promet de s’atteler à résoudre les problèmes liés aux retards dans la production «de notre rapport public général et dans le jugement des comptes des comptables publics», à l’image du rapport sur l’exécution des lois de finances».



Le magistrat s’engage en outre «à trouver, au niveau du Cadre de Concertation entre la Cour et le ministère de l’Economie des Finances et du Plan (Mefp), une solution définitive aux difficultés rencontrées pour le jugement des comptes des comptables publics mais aussi, à assurer une production et une publication régulière de nos rapports comme nous y invite, d’ailleurs, le Code de transparence».