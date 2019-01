Retrait de la principale candidate de la présidentielle nigériane

Oby Ezekwesili a décidé de se retirer pour contribuer à la mise en place d'une coalition.



L'une des principales candidates à l'élection présidentielle nigériane du mois prochain s'est retirée parce qu'elle dit vouloir former une coalition plus large pour vaincre les deux principaux partis.



Oby Ezekwesili est bien connu pour avoir mené la campagne #BringBackOurGirls pour aider à libérer les 276 filles enlevées à Chibok, au nord du Nigeria, en 2014.



Elle a cofondé Transparency International et a été ministre de l'Éducation et vice-présidente de la Banque mondiale.



Mais dans une déclaration surprise faite jeudi matin, elle s'est engagée à construire une coalition qui offrirait aux Nigérians une alternative viable vis-à-vis des deux principaux partis du Nigeria : le All Progressive's Congress (APC) au pouvoir et le Parti démocratique populaire (PDP) d'opposition.



"J'ai décidé de me retirer de la course à la présidence et de me concentrer sur la construction d'une Coalition pour une alternative viable à l'APC et au PDP lors des élections générales de 2019" a tweeté Oby Ezekwesili.



Sa décision semble faire suite aux réactions des citoyens nigérians au débat présidentiel de 2019 qui s'est tenu le samedi 19 janvier 2019.



Elle a ajouté qu'elle était parvenue à sa décision à la suite de consultations avec les Nigérians au pays et dans la diaspora.