Retrait des soldats américains du Niger : Des discussions entamées entre Washington et Niamey

Il est de plus en plus question du retrait des troupes américaines du Niger. Ces derniers jours les habitants de Niamey, la capitale, ont organisé des manifestions demandant le départ des soldats américains du pays. Dans ce cadre, l'ambassadrice des Etats-Unis au Niger, Kathleen FritzGibbon et les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) ont entrepris des rencontres allant dans ce sens. Et dans un communiqué dont PressAfrik détient copie, le bureau du porte-parole de l'ambassade des Etats- Unis informe des bonnes dispositions du pays de l'oncle Sam de négocier avec le CNSP. "(...).



(...). L'ambassadrice des Etats-Unis au Niger, Kathleen FritzGibbon et le général de division Kenneth EKman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique rencontreront des responsables du CNSP à Niamey ce 25 avril pour entamer des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces armées américaines du Niger", a, de plus, informé le communiqué.



Enfin, les Etats-Unis ont, à travers ce communiqué, exprimé "leur fierté de la coopération en matière de sécurité et du sacrifice commun des forces armées américaines et nigériennes".