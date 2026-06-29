Révision de la Constitution au Sénégal : tous les accès à l’Assemblée nationale complètement barricadés

Au Sénégal, l'Assemblée nationale examine ce lundi 29 juin 2026 une proposition de loi controversée (loi n°17/2026) portant révision d'une trentaine d'articles de la Constitution. Cette initiative portée par le groupe parlementaire Pastef (majorité) de Ousmane Sonko est largement contestée par l’opposition, une partie de la société civile, et même le Président Diiomaye Faye, qui a émis des réserves. Tous les contestataires de la réforme appellent à une large concertation préalable.



Face aux appels à la mobilisation lancée (marche, sit-in, et manifestation), nos reporters ont constaté que tous les voies donnant accès à l’hémicycle ont été barricadées ce matin. D’énormes cargos de Police et de Gendarmerie ont été aussi déployés.



Selon nos informations, peuvent accéder à l’hémicycle, seuls les journalistes accrédités, les députés, le personnel de l’Institution et les invités.



Dans la soirée du dimanche 28 juin, toutes les parties se sont fait face par conférence de presse interposées. L’opposition et les partisans du président Diomaye Faye demandent «le retrait immédiat» de la proposition de réforme. Au même moment, le parti d'Ousmane Sonko défend la légitimité de sa démarche.



Portée par des députés du Pastef, cette réforme de la Constitution est une reprise d’un avant-projet de la présidence présenté en avril dernier auquel le parti majoritaire avait été associé.