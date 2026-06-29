Détournement présumé des aides aux sinistrés de 2025 : plusieurs suspects en garde à vue

Selon les information de Libération, dans son édition de ce lundi, l'enquête de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) sur la gestion des aides destinées aux victimes des inondations de 2025 a révélé un vaste système présumé de détournement de fonds et d'extorsion.



Parmi les personnes placées en garde à vue figurent Birane Guèye, coordonnateur du PASPA, ainsi que plusieurs superviseurs. Ils sont poursuivis pour « détournement de fonds publics, extorsion, faux et usage de faux, association de malfaiteurs » et, pour Birane Guèye, « abus de fonction ».



Les investigations indiquent que des bénéficiaires fictifs auraient été inscrits sur les listes d'indemnisation et que des retenues illégales de 100 000 à 200 000 FCFA auraient été imposées à de véritables sinistrés. Plus de 1 300 ménages ont déjà été identifiés à Keur Massar, Pikine et Dakar.



Plusieurs victimes affirment n'avoir conservé qu'une faible partie de l'aide reçue après ces prélèvements. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'ampleur du préjudice et d'identifier d'éventuels complices.