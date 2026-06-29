Protestation contre la révision constitutionnelle : l’ancien ministre Pape Gorgui Ndong arrêté aux abords de l’hémicycle

L’ancien ministre Pape Gorgui Ndong a été interpellé par les forces de l’ordre, ce lundi 29 juin, alors qu’il participait à une marche de protestation contre l’examen de la proposition de révision constitutionnelle en cours à l’Assemblée nationale.



Aux abords de l’hémicycle, l’ancien ministre de la Jeunesse a été escorté vers un fourgon de police par deux forces de l’ordre. Pour heure, les raisons de son interpellation ne sont pas connues.



Pour rappel, samedi 28 juin, de nombreux acteurs de la société civile et les partis politiques de l'opposition avaient appelé à une marche de protestation contre la proposition de loi portant révision de la Constitution. Les protestataires appellent à un dialogue national et un "large consensus". Au même moment, la majorité parlementaire d'Ousmane Sonko défend la légitimité de la démarche.