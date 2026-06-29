Révision de la Constitution : l’ARC invite les Sénégalais à «s’y opposer par tous les moyens démocratiques»

L’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC, opposition) invite les Sénégalais à «s’opposer par tous les moyens démocratiques» à la révision de la Constitution, alors que les députés examinent ce lundi 29 juin la proposition de loi portée la majorité parlementaire (Pastef) dirigée par Ousmane Sonko.



«L’ARC invite donc toutes les forces vives de la Nation à s’unir dans une même dynamique afin de faire face à ces dérives et de s’opposer, par tous les moyens démocratiques et républicains, à toute tentative d’imposer des réformes constitutionnelles qui porteraient atteinte à l’équilibre des institutions et aux principes fondamentaux de notre démocratie», selon un communiqué publié par la députée Anta Babacar Ngom, présidente de la formation politique.



Alors que le Pastef défend la légitimité de sa démarche, pour l’ARC, les modifications de la Constitution ne «sauraient être entreprises sans un large consensus national». Elle exige donc «un débat approfondi, une écoute réelle de toutes les sensibilités nationales» et un «consensus» autour du texte, rappelant que la Constitution est «le socle de l’unité nationale» du Sénégal.



«Notre démocratie s’est construite grâce à une culture du dialogue, du compromis et du respect des institutions. Préserver cet héritage est aujourd’hui une responsabilité collective. Toute réforme constitutionnelle doit renforcer la confiance entre les citoyens et leurs institutions, jamais l’affaiblir», a conclu le communiqué.