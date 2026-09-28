Royaume-Uni: le Sénégal et huit autres pays d'Afrique de l'Ouest soumis au visa de transit

D'après les directives officielles du Home Office (ministère de l'Intérieur britannique), le Royaume-Uni impose aux ressortissants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest l'obligation de détenir un visa de transit aéroportuaire pour transiter par ses aéroports. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique de contrôle des frontières et de transport aérien.



La liste officielle actualisée en août 2026 concerne spécifiquement plusieurs États de la sous-région, parmi lesquels figurent le Sénégal, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone.



Pour les voyageurs sénégalais et ouest-africains, cette disposition signifie qu'une simple correspondance ou un passage en zone de transit dans un aéroport britannique nécessite l'obtention préalable de ce document officiel, sauf si le passager remplit des conditions d'exemption spécifiques (comme la possession de certains visas ou titres de séjour valides pour l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis).