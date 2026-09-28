France: quatre ans de prison dont deux ans ferme requis contre Rachida Dati, magistrate et ex-ministre

En France, le procureur du parquet national financier (PNF) a requis ce lundi 28 septembre quatre ans de prison, dont deux ans ferme aménageables à l’encontre de Rachida Dati, jugée à Paris pour corruption et trafic d'influence au sein du Parlement européen entre 2009 et 2013 pour le compte de Renault-Nissan.



Alors que la magistrate et ancienne ministre de Nicolas Sarkosy et Emmanuel Macron nie les faits, le procureur a été sévère dans son réquisitoire, dénonçant la «trahison», le «mépris» et l’ «avidité» d’une personne qui aurait abusé de la confiance du peuple.



Dans cet emblématique dossier politico-financier, selon les précisions de nos confrères de l’AFP, le PNF a également réclamé cinq ans d'inéligibilité, d'interdiction de la fonction publique et d'exercice de la profession d'avocate, avec exécution provisoire pour ces peines complémentaires. Le parquet n'a pas explicité le mode d'aménagement de la peine ferme, le plus souvent effectuée sous la forme d'un bracelet électronique.



Si le parquet est suivi par les juges, dans une décision qui sera certainement rendue quelques mois, Rachida Dati perdrait son mandat de maire du VIIe arrondissement de Paris et son retour dans la magistrature, au sein de laquelle elle vient d'être réintégrée et est actuellement en attente d'une affectation, pourrait être bloqué.