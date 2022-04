Rufisque : Macky Sall tente d’unifier le groupe ‘’apréristes’’ avant les législatives

Depuis quelques jours le président Macky Sall mène des tractations dans le département de Rufisque. Il reçoit des soutiens et parfois des cas de débauchage. Le chef de l’Etat a reçu le ministre Oumar Gueye, en compagnie du ministre d’Etat Ismaila Madior Fall, le député Souleymane Ndoye et du Conseiller économique et social, Salam Guèye.



Cette rencontre, selon WalfQuotidien, avait pour objectif d’unifier le groupe d’apréristes divisé lors des élections locales de janvier 2022 qu’ils ont perdu. Puis, ce fut au tour du député Seydou Diouf de rentrer au Palais pour s’entretenir avec le président Sall.



Macky Sall a demandé à ses différents responsables de s’unir autour de l’essentiel : les élections législatives. A l’issue de cette réunion, des rencontres sont menées pour essayer de mettre en place un plan de relance.