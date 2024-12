Rufisque : le budget 2025 de la mairie connaît une baisse de prés de 2 milliards de francs CFA

Le Conseil municipal de la ville de Rufisque a adopté, lors de sa séance du samedi 21 décembre 2024, le budget de la commune pour l’exercice 2025. Celui-ci a connu une baisse de 1 901 150 540 de francs CFA. En 2024, le montant s'élevait à 6 840 971 978 Francs CFA contre 4 939 821 438 francs CFA en 2025.



Ce budget est réparti en deux sections principales : 4 622 970 140 francs CFA sont consacrés au fonctionnement et 316 851 298 francs CFA sont dédiés à l’investissement. La décision a été prise en conformité avec les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013, régissant l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales au Sénégal.



Le maire de Rufisque, Dr Oumar Cissé, a apposé sa signature sur la délibération, validant ainsi l’adoption de ce budget pour l’année 2025.



Ce budget vise à répondre aux besoins de la commune en matière de gestion quotidienne et de développement, tout en tenant compte des priorités identifiées pour renforcer les infrastructures et améliorer les services publics.