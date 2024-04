Rufisque : les maraîchers de Lendeng dénoncent l’accaparement des terres agricoles par des promoteurs immobiliers

La population de Gouye Mouride (Rufisque), des acteurs de la société civile et les maraîchers de Lendeng sont sortis massivement dimanche pour la sauvegarde de la zone agroécologique de Lendeng. Ces maraîchers s’opposent à l’accaparement des terres agricoles par des promoteurs immobiliers. Ils interpellent les autorités.



« L’Etat du Sénégal doit régler ce nébuleux au niveau de Lendeng parce que des gens, mal intentionnés se sont partagés le gâteau en pensant faire disparaître ce site qui écologiquement fait vivre les populations qui se sont levés pour dire non à la disparition de Lendeng. C’est notre poumon vert. Et nous disons à toutes ces personnes qui se sont partagées ce site d’arrêter. Les populations de Colobane Gouye Mouride disent non », a déclaré Pape Konaté, président du collectif des maraîchers de Lendeng.



« Nous lançons un appel à l’Etat du Sénégal de par ses démembrements en premier le Préfet. On l’interpelle pour qu’il règle le problème de Lendeng. Nous avons démarré par une marche pacifique et demain, ce sera pour autre chose. Il faut que ces autorités nous écoutent et mettent ce problème sur la table », a-t-il dit.



À l’origine, ces maraîchers s’opposent depuis plusieurs semaines à la construction d’une station d’essence et d’un terrain de foot au milieu de leurs champs, une superficie pourtant déclarée zone non aedificandi (non-constructible) par l’ancien Président Macky Sall depuis trois ans.