Rupture Diomaye - Sonko: Déthié Fall "soutient totalement et sans retenue le Président de la République"

Au Sénégal, à la veille de l’examen en séance plénière de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 qui a été rejetée par une Commission de l’Assemblée nationale, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a réaffirmé son soutien au Président Bassirou Diomaye Faye. Invité de la RFM, ce lundi matin, le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP) a regretté les tensions entre l’exécutif et le Parlement.



« Déjà, je pense que cette guéguerre n’aurait jamais dû avoir lieu entre les deux. Mais ce qui est sûr, c’est que je soutiens totalement, sans retenue, le Président de la République. Pour la République! Vous savez, que ce soit contre Ousmane Sonko ou pour Ousmane Sonko, ma vision du pays et ma politique ne s’attachent pas à une personne », a-t-il soutenu.



Déthié Fall précise que son parti reste dans la mouvance présidentielle et assume pleinement sa participation au gouvernement, dans un contexte où toutes les personnes qui occupent des postes de nominations ont été sommées de choisir clairement leur camp entre le parti présidentiel (Kiiraay) et la majorité parlementaire (Pastef), en "désaccord profond".



« Le PRP est dans la mouvance présidentielle et soutient le président de la République. C’est clair et précis. Autrement, je ne serais pas dans ce gouvernement. Je suis un homme cohérent. Je le soutiens sans retenue pour qu’il réussisse sa mission. Tous les jours, je travaille au moins 16 heures pour que les ambitions du président pour le pays se réalisent et qu’il réussisse sa mission pour les Sénégalais », a-t-il martelé.