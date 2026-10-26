Kafountine: Amy Mara lance les travaux du Centre de fumage de poissons et de la Maison des acteurs de la pêche

Dans la commune côtière de Kafountine, à l’extrême sud-ouest du Sénégal, la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, a lancé, samedi 24 octobre, les travaux du Centre de fumage de poissons et de la Maison des acteurs de la pêche. Selon les informations rapportées par Le Soleil, les deux infrastructures vont, à terme, réduire l’utilisation abusive du bois pour le fumage, améliorer les conditions de travail des femmes, assurer une meilleure hygiène des produits et accroître la compétitivité des produits sur les marchés nationaux et sous-régionaux.



«L’unité moderne de fumage de poissons, d’un coût de plus de 218 millions de FCfa, vient apporter une réponse pertinente à la problématique de l’utilisation abusive du bois dans le fumage des produits halieutiques », a déclaré le ministre des Pêches et de l’Économie maritime.



Le Centre de fumage moderne de Kafountine sera doté d’un bloc technique abritant une zone de réception et de conservation de la matière première, ainsi que des aires de traitement, de fumage, de séchage, de conditionnement et de stockage des produits finis.



Le quai de Kafountine s'impose comme un pôle majeur de la pêche artisanale au Sénégal. En 2025, la localité a enregistré le débarquement de près de 44 000 tonnes de ressources marines, générant une valeur marchande supérieure à 15 milliards de FCFA. Ce dynamisme économique repose sur l'activité d'une flotte de 865 pirogues, qui emploie plus de 6 100 pêcheurs.



La Maison des acteurs de la pêche, quant à elle, a un coût estimé à plus de 80 millions de FCfa. Ce sera un espace de concertation, de formation et de coordination pour l’ensemble des intervenants de la filière. L’infrastructure va favoriser le dialogue entre les acteurs du secteur et les autorités locales tout en renforçant la gouvernance participative et la cohésion du secteur, toujours selon Le Soleil.