Thierno Alassane Sall : «Le Sénégal est pris en otage par un système où le chantage a remplacé la reddition des comptes»

Député d’opposition et leader de la République des valeurs (RV), Thierno Alassane Sall estime que le Sénégal «est pris en otage par un système où le chantage a remplacé la reddition des comptes», dans une publication sur les réseaux sociaux. Cette déclaration intervient au lendemain de la conférence de presse du Premier ministre Alhaminou Lô, qui dit avoir trouvé des faits présumés de mauvaise gouvernance pendant la gestion de son prédécesseur, Ousmane Sonko.



«Notre actuel Premier ministre déclare avoir découvert des actes inadmissibles commis à la Primature sous Ousmane Sonko, avant de choisir le silence. Pourquoi refuser de saisir la Justice ? Un Premier ministre qui se tait, un président de l’Assemblée qui menace, un Chef de l’État complice par son mutisme : ils en savent trop les uns sur les autres. Le Sénégal est pris en otage par un système où le chantage a remplacé la reddition des comptes», a fustigé l’opposant.



Le député estime, par ailleurs, que le parti présidentiel (Kiiraay) et la majorité parlementaire (Pastef) «se déchirent en public, mais se protègent en coulisse, alors que les Sénégalais peinent à joindre les deux bouts». Face à cette situation, pour lui, les dirigeants actuels «n'aiment pas le Sénégal, et ils croient pouvoir confisquer la République par leurs petits arrangements». Il appelle donc le peuple «s'organiser et à exiger les comptes» aux protagonistes.



Bien qu'Alhaminou Lô n'ait pas fourni de détails à l'appui de ses déclarations, le député Amadou Ba, proche soutien d'Ousmane Sonko, l'a mis au défi de publier les preuves de ses allégations.