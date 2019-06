SOKHOR (Méchanceté en Wolof) où la leçon de vie du Slameur sénégalais RIF... aux aigris

Ancien Enfant de Troupe (AET) et employé dans une société française de construction établie au Sénégal, Chérif Diaw est également parolier à ses heures perdues. Depuis deux ans, il a débuté une carrière de slameur et se distingue de plus en plus sur la scène médiatique sénégalais et sur les Réseaux sociaux, par la richesse et la profondeur de ses textes.

Dans ce premier clip intitulé "SOKHOR" (Méchanceté en langue Wolof), il appelle le Sénégalais à se départir de certains préjugés tendant à décrédibiliser la réussite de son prochain. Une véritable leçon de vie qui invite tout un chacun à accepter le succès de l'autre comme une volonté divine, à vouloir pour les autres ce que nous désirons pour nos propres personnes. Ne soyons pas du nombre des aigris !!!