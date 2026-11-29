Quatre mois après sa prise de fonction, le directeur général de la SONACOS, Cheikh Ahmed Tidiane Guèye, dresse un premier bilan préoccupant de la situation de l'entreprise. Il révèle avoir trouvé une société en difficulté financière, avec notamment 135 000 tonnes de graines d'arachide non transformées sur les 219 000 tonnes collectées lors de la précédente campagne.



Invité de l'émission « Face au jury » de la RFM, il a expliqué ce dimanche avoir engagé, dès son arrivée il y a quatre mois, un état des lieux exhaustif pour évaluer les capacités industrielles, les stocks et la situation financière de la société. « Nous sommes venus et nous avons trouvé une situation un peu délicate, vraiment très difficile à vivre », a-t-il déclaré.



Parmi les difficultés relevées, le directeur général évoque d'importants stocks de produits finis, notamment des graines décortiquées, de l'huile brute, de l'huile raffinée et des tourteaux d'arachide. Il estime à environ 135 000 tonnes la quantité de graines d'arachide non transformées, sur les 219 000 tonnes collectées lors de la précédente campagne.



Pour lui, l'urgence était de valoriser ces stocks afin de les transformer en chiffre d'affaires et de renflouer la trésorerie de l'entreprise. « Nous devions effectivement essayer de transformer ces stocks-là en chiffre d'affaires, aussi en trésorerie puis en profit », a-t-il expliqué.



À ces difficultés s'ajoutent des dettes envers les fournisseurs, mais également des créances à recouvrer auprès de certains clients. Une situation qui a fragilisé les finances de l'entreprise et rendu nécessaire la mise en place de mesures correctives.



Face à ce constat, Cheikh Ahmed Tidiane Guèye a affirmé avoir privilégié le travail de proximité avec le personnel et les différentes directions pour engager une dynamique de transformation et de recouvrement.

« Nous nous sommes rendus à l'évidence et nous avons vu qu'il y avait lieu nécessairement de réagir vite pour relancer la boîte », a-t-il soutenu.



Cette remise à niveau intervient à quelques jours du démarrage de la campagne arachidière, prévu le 3 décembre. Le directeur général assure toutefois que des mesures ont été prises sur les plans financier, technique et industriel pour préparer cette échéance.

