Saccage journal Les Échos: Baba Tandian offre un iMac 27 pouce à la rédaction et se dit prêt à rencontrer Serigne Moustapha Sy

Les gestes de solidarité envers nos confrères du journal Les Échos dont les locaux ont été saccagés lundi dernier s’enchaînent. Après la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), qui a offert à la rédaction trois (3) ordinateurs portables et un chèque de 500 mille Fcfa, le patron du groupe Tandian a également rendu visite au journal saccagé par des disciples Moustarchidines.



Baba Tandian a offert à la rédaction du journal Les Échos, un ordinateur iMac 27 pouce (photo) et appelé le guide des Moustarchidines Serigne Moustapha Sy à condamner cet acte qu’il a qualifié de « barbare ».



Monsieur Tandian s’est également dit prêt à rencontrer le guide qui, selon lui, est « son ami, son marabout et son voisin » pour discuter de cette affaire.



Les responsables du journal Les Échos ont fortement salué « un geste extraordinaire » de l’ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket, qui dit apporter une modeste contribution.