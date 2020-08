Saccage locaux du journal Les Echos: 6 personnes arrêtées par la Section de Recherches

Les hommes du commandant Mbengue ont mis aux arrêts des présumés auteurs du saccage du journal Les Echos. Selon nos confrères de i-Rradio, ils sont au nombre de six (6).



Les locaux du journal Les Echos ont été saccagés ce lundi par des disciples de Serigne Moustapha Sy, responsable moral des Moustarchidines Wal Moustarchidaty. Six (6) ordinateurs et une télévision écran plat ont été écrasés au sol, selon un membre de la rédaction à PressAfrik.



Cette agression fait suite à la publication d’un article dans le journal affirmant que le guide Serigne Moustapha Sy a été testé positif au nouveau coronavirus. « Le responsable moral des moustarchidines wal miustarchidatis est malade. Serigne Moustapha Sy est atteint du coronavirus. Il est hospitalisé à l'hôpital principal de Dakar. Nous lui souhaitons prompt rétablissement », ont écrit nos confrères. L’information a été reprise par plusieurs sites d’informations et a fait le tour du monde dans la journée d'hier.