Saint-Louis: Déthié Fall annonce le rétablissement des listes Yewwi Askan Wi

La coalition Yewwi Askan wi (Yaw) a gagné son recours concernant sa liste départementale à Saint-Louis, selon Déthié Fall, rapporté par Libération Online.Le mandataire national de la dite coalition a confirmé l'information et révélé qu'ils ont également obtenu gain de cause pour ses listes communales à Fass, Gandiole et Gandon."Donc, on retrouve toutes nos listes dans le département de Saint-Louis", se réjouit Déthié Fall.Pour rappel, à Saint-Louis, deux arrêtés préfectoraux ont publiés vendredi 5 novembre 2021, informant que les listes de candidats présentés par M. Ahmet Fall Braya, mandataire de la coalition Gueum Sa Bopp et celles de candidats présentés par Monsieur Malick Diop, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi ont été déclarées irrecevables. Pour ce qui s’agit de la liste présentée par Malick Diop de Yewwi Askan Wi , pour l’élection des conseillers départementaux de Saint-Louis, l’autorité administrative donnait le motif ci-après: « liste incomplète (22 sur 27 Titulaires sur la liste du scrutin majoritaire).