Saint-Louis : le CDPE condamne des agressions sexuelles sur une fillette dans un bus

Le Comité Départemental pour la Protection des Enfants (CDPE) de Saint-Louis a exprimé son indignation après des actes d'attouchements sexuels présumés sur une fillette à bord d'un bus de transport en commun de la ville. Dans un communiqué adressé à PressAfrik, le CDPE a annoncé qu'il s'était autosaisi de l'affaire pour garantir une prise en charge rapide et efficace.



L'affaire a été confiée à l'Action Educative en milieu Ouvert (AEMO) (un organisme en charge de protéger les mineurs en situation de vulnérabilité). "L'AEMO se chargera de saisir le procureur afin d'identifier l'auteur de cet acte odieux et de l'amener à répondre de ses actes devant la justice", a-t-on indiqué dans la note.



"L'objectif des autorités est de traquer l'agresseur et de s'assurer qu'il soit sanctionné de manière appropriée", a affirmé le chargé de communication du CDPE, Adama Coundoul. Ceci, poursuit-il, afin de préserver la sécurité des enfants et de prévenir de tels actes dans le futur. Le CDPE a réaffirmé son engagement à protéger les enfants de toute forme de violence.