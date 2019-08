SallGate - Baba Aidara va sortir un documentaire de 35 minutes sur le virement présumé de 250.000 dollars à Agritrans

L’affaire du scandale à 10 milliards de dollars dans laquelle Aliou Sall, frère du président sénégalais est accusé de corruption n’a pas encore connu son épilogue. Après la diffusion du reportage de la BBC, le journaliste Baba Aidara qui est basé aux Usa, annonce qu’il va sortir dans les jours à venir, un documentaire de 35 minutes sur le présumé virement de 250.000 dollars entre Agritrans et Timis Corporation.



Tout est parti d’une publication de Baba Aidara sur Internet. Dans ce post, le journaliste montre une brève vidéo et une photo de lui, accompagné de ce message : « Les premières images de la prochaine vidéo qui vont démontrer le deal de Agritrans via Timis Corporation ».



Selon « Les Echos », qui est entré en contact avec le confrère, le journaliste a reconnu être en train de préparer un documentaire de 35 minutes « sur ce deal de 250.000 dollars entre Agritrans via Corporation ».



Poussé à la démission après la publication du reportage de la chaîne britannique BBC, Aliou Sall, dans une vidéo diffusé par un média de la place, a juré la main sur le Coran, qu’il n’a jamais reçu la somme de 250.000 dollars de Timis Corporation.



Or, Elhadji Kassé, ministre conseiller en communication de la présidence de la République, a soutenu sur TV5 Monde que le frère de Macky Sall avait reçu ce virement, mais qu’il s’agissait d’un service de consultance. Cette sortie lui a coûté son poste de ministre.