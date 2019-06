SallGate Supposées fraude, corruption... BP-Timis : Transparency International entre dans la danse

Le coordonnateur du Forum Civil a réagi à la très grosse polémique qui a suivi la diffusion du documentaire de la BBC sur le supposé scandale qui a entouré les contrats pétroliers et gaziers entre l'Etat du Sénégal, la société Petrosen et l'homme d'affaires Frank Timis. Selon Birahim Seck, qui s'est exprimé sur sa page Facebook, Transparency International va s'inviter au débat pour voir réellement s'il y a eu des cas de fraude, de corruption, de blanchiment et autres dans l'affaire mettant en cause BP.



"Dans l'affaire mettant en cause BP, des autorités sénégalaises et des personnalités étrangères, Transparency International décide de s'impliquer pour éclairer sur les cas présumés de grande corruption, de blanchiment d'argent et de blanchiment de fraudes fiscales et sur d'autres infractions assimilée", a-t-il écrit.