Samedi soir très tendu à l'UGB Saint-Louis: un bus incendié, quatre étudiants blessés

Les échauffourées ont refait surface à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis dans la soirée du samedi 07 octobre 2020. Pendant plus d'une heure, les étudiants ont bloqué la Route nationale (RN2) pour réclamer les bourses d'accompagnement pour les étudiants en Master 2 et l'augmentation du débit de l'eau alloué au campus social par la société SEN EAU. Quatre étudiants ont été blessés dans les affrontements avec les forces de l'ordre, rapporte Seneweb.



En effet, le débit de 250 m3 mis à leur disposition est jugé insuffisant par les étudiants de l'UGB.

Le président de la coordination des étudiants de Saint-Louis, Oumar Chérif Diallo, met en garde les autorités. Si leurs revendications ne pas satisfaites, ils comptent passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours pour avoir gain de cause.