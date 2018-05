Sans une once de vergogne, la Senac fait payer 56 000 Fcfa à la famille de Papis Gelongal

Décidément l'irrespect de l'entreprise en charge de l'exploitation de l'autoroute à péage envers le peuple sénégalais ne connait pas de borne. Non content d'avoir causé la mort de leur parent sur une autoroute non éclairée et accessible au troupeau de vaches, la Senac a fait payer 56 mille francs Cfa à la famille de Papis Mballo de Gelongal, pour la prise en charge de la voiture endommagée.





Les proches et parents ont déboursé 16 mille pour remorquer le véhicule hors de l’autoroute et 40 mille pour le transporter jusqu’au domicile du défunt, relate "Les Échos".



C'est lors d’une visite du Collectif citoyen contre les abus de l’autoroute à péage que ces révélations ont té faites par la famille Mballo. Lesquelles révélations ne vont pas calmer la colère des Sénégalais contre ladite entreprise française. D'ailleurs, ledit Collectif a décidé de saisir le chef de l’État pour, notamment, la publication du contrat qui lie l’État du Sénégal à la société Sénac.