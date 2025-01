Santé : Le Sénégal «mieux outillé» qu'en 2023 sur la gestion des pandémies

Le directeur de Santé Ousmane Cissé a déclaré que le Sénégal est en ce moment «mieux outillé» qu’en 2023, pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles, ayant obtenu des scores supérieurs ou égaux aux recommandations de l’OMS relatives aux 19 indicateurs du Règlement sanitaire international (RSI). L'annonce a été faite hier vendredi à l'occasion de la cérémonie de clôture d’un atelier d’évaluation annuelle multisectorielle des progrès du Règlement sanitaire international (RSI), qu'il présidait à Saly.



"Par rapport à 2023, nous sommes mieux outillés actuellement pour répondre à des situations sanitaires'', a fait savoir monsieur Cissé, rapporte APS.



Cette rencontre qui s'est déroulée du lundi au vendredi, a vu la participation de divers acteurs de la santé. Une occasion pour M. Cissé de se féliciter de loutil e-SPAR qui compte 15 capacités et environ 35 indicateurs, dont 15 sur les 19 que contient le Règlement sanitaire international.



‘’Il y a des progrès, dans la mesure où l’OMS recommande d’avoir au minimum le score 3 [ sur une note variant de 1 à 5] et nous avons deux indicateurs de niveau 5, et 6 de niveau 4 et environ 11 de niveau 3’’, s’est t-il réjoui.



Toutefois, il précise qu’il reste ‘’d’autres progrès à faire encore pour qu’il n’y ait plus d’indicateurs de niveau 2, voire 3’’.



Avant de se projeter vers d'autres avancées significatives dans l'avenir :

‘’Il y a des perspectives, avec un plan d’action pour booster les indicateurs qui sont au niveau 1 et 2 surtout au niveau 3 pour qu’à l’évaluation de 2026 que nous ayons moins d’indicateurs de niveau 1 et 2’’, a-t-il avancé.