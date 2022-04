Santé: "le tabac fait plut de 8 millions de morts", révèle LISTAB

«Le tabac fait plus de 8 millions de morts dans le monde chaque année et les 80% de ces victimes se trouvent dans les pays à revenu intermédiaire ou très pauvres comme les pays africains», a révèle le président de la Ligue Sénégalaise de Lutte contre le Tabac (Listab) dans les colonnes de L'AS.



Même si les ravages causés par les maladies liées au tabac sont désormais connus du grand public, les Etats tardent à prendre les mesures idoines pour limiter les dégâts. En effet, la plupart des pays africains n'ont pas les moyens de prendre en charge ces maladies dans la mesure où les pays sont confrontés à des problèmes de survie. A cela, s'ajoutent des maladies comme le cancer et autres. Cela pose des problèmes de prise en charge.



«Aucune famille n'a les moyens de prendre en charge certaines maladies. C'est ce qui fait que travail que nous faisons au ni veau des populations va dans le sens de les préserver du tabac. Surtout les jeunes, parce que l'industrie du tabac cible cette frange de la population. Ce, du fait que l'industrie considère que quelqu'un qui est accro est devenu esclave. Il n'y a plus à intervenir. Donc, c'est chez les jeunes que l'industrie recrute», se désole Amadou Moustapha Gaye avant d'indiquer la direction du combat que mène la Listab. «On mène un combat réel au niveau des jeunes pour qu'ils ne fument pas, surtout qu'on a constaté aujourd'hui que beaucoup de femmes sont entraînées dans la cigarette. Or le tabac leur cause d'énormes difficultés dans la mesure où le tabac rend stérile».