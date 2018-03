Scandale des élèves-maîtres : le ministère de l'Education blanchit les deux collaborateurs de Serigne Mbaye Thiam

Le chef de cabinet et l'attaché de cabinet du ministre de l'Education, Serigne Mbaye Thiam, impliqués dans le scandale des élèves-maîtres, qui avait éclaté en 2013, sont de retour à Dakar pour servir à nouveau au ministère. Un fait que le secrétaire général du Sels/Authentique a dénoncé dans les médias, en annonçant la rupture des négociations avec la tutelle.



Le chargé de Formation et de Communication dudit ministère a réagi à la sortie de Abdou Faty et apporté des précisions. Selon Mouhamed Moustapha Diagne, les deux collaborateurs du ministre ne sont coupables de rien.

"Ceux qui sont cités par le secrétaire général Abdou Faty ne sont pas coupables. Les coupables dans l'affaire des élèves-maîtres ont été désignés par la justice", dit-il avant de préciser qu'il y a une différence entre être cité dans un scandale et être coupable.

"Avoir été cité, ne signifie pas être coupable. En ce que je sache, ceux qui sont cités ne sont pas à l'origine des faits incriminés", s'est-il défendu.



Pour ce qui s'agit des revendications des enseignants, Diagne avance que ce sont des préoccupations d'ordre financier qui ne relèvent pas du ministère de l'Education.