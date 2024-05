Conseil des ministres : Ousmane Sonko définit ses priorités

Le Premier Ministre, Ousmane Sonko, s’est félicité de la tenue, le samedi 27 avril 2024, du séminaire gouvernemental dont le ministre, Secrétaire général du Gouvernement présentera les conclusions et recommandations.



En Conseil des ministres jeudi, Ousmane Sonko a abordé les priorités autour desquelles il compte mobiliser l’action gouvernementale au cours des prochaines semaines. Il s’agit tout d’abord de la « proposition de mesures concrètes d’atténuation de la vie chère, d’un meilleur ciblage des subventions des produits de première nécessité et des produits pétroliers ainsi que de la réduction du train de vie de l’Etat. »



Les actions prioritaires porteront également sur les réformes fiscales en vue d’une plus grande équité et de transparence et sur la réforme du système de rémunération dans la fonction publique pour le rendre plus cohérent, juste et équitable en tenant compte de la soutenabilité budgétaire.



Enfin, les mesures prioritaires de la feuille de route du Gouvernement seront également focalisées sur la campagne de production agricole 2024, le « Programme 100 000 logements » et la promotion du financement des PME-PMI.