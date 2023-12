Scandale pouponnière Ndella Madior: Macky Sall prend une décision de taille

Le scandale de la pouponnière de Ndella Madior Diouf a suscité polémique et indignation des populations sénégalaises. Des révélations choquantes sur les conditions de vie des enfants accueillis dans ce centre dénommé Keur Yermandé ont poussé les Sénégalais à réclamer la fermeture de cet endroit invitant les autorités compétentes à instaurer une loi réglementant l’ouverture de structures d’accueil pour enfants.



Des doléances qui ne sont pas tombées sur l’oreille d’un sourd. Bien qu’il ne se soit pas encore publiquement prononcé sur le cas de la pouponnière clandestine de Ndella Madior, le président de la République, Macky Sall a pris une décision de taille en ce sens. Lors du Conseil des ministre du mercredi 27 décembre, Macky Sall a, au titre de textes législatifs et réglementations concernant le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, adopté « le projet de décret fixant les conditions d’ouverture et les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus. »



Reste à voir si ces mesures seront appliquées. Si elles ne seront pas vite classées aux oubliettes comme la longue liste de mesures qui a été prise suite à l’accident de Kaffrine qui a couté la vie à au moins 40 personnes et enregistré 85 blessés Kaffrine.