Scrutin24Février2019: "les bulletins d’Ousmane Sonko remplacés par des Spécimen" (Cheikh Tidiane Dieye)

Le porte-parole national de la coalition Sonko Président, Cheikh Tidiane Dièye, révèle que les bulletins de leur candidat sont en train d’être mélangés par des Spécimen dans certains bureaux de vote notamment à Bakel, Bounkiling, Bignona, et à Dakar.



« Ce qui est constant et apparent, c’est que dans de nombreux départements du pays , notamment Bakel, Bounkiling, Bignona, et à Dakar, nous avons constaté que les bulletins d’Ousmane Sonko ont été remplacés par des Spécimen, ce ne sont pas des bulletins normaux légaux, ils ont mis des Spécimen et dans des contrées où les populations ne savent pas lire, ne peuvent pas comprendre quelle est la validité d’un bulletin, donc, elles peuvent être induites en erreur par cela », déclare le porte-parole national de la coalition SonkoPrésident .



Cheikh Tidiane Dièye de poursuivre : «On nous a fait des rapports sur le fait que des papiers blancs ont été découpés dans les mêmes formant, en même dimension que les bulletins de Ousmane Sonko et mélangés avec ces derniers pour amener les citoyens à les confondre et à mettre dans leur bulletin des papiers blancs qui n’ont rien à avoir avec les bulletins d’Ousmane Sonko».



À l’en croire, les représentants ont été avisés pour qu’ils aillent vérifier et enlever tous les bouts de papiers qui ont été intercalés dans les bulletins .

Il prévient qu’ils ont « interpellé le gouvernement, si eux-mêmes ou leurs représentants induisent les citoyens en erreur et mettent des Spécimen, des papiers blancs dans les bulletins d’Ousmane Sonko, lorsqu'il arrivera le moment des décomptes, nous n’accepterons pas que les bulletins soient invalidés puisque ce sont eux-mêmes qui doivent prendre leurs responsabilités ».