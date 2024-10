Séance de dédicace d'un livre sur l'autonomie de la Casamance : les éditions Khartala reportent la cérémonie sine die

La séance de dédicace de l’ouvrage de Séverine Awenengo Dalberto, historienne et chargée de recherches au CNRS à l’Institut des mondes africains (Imaf), initialement prévue ce samedi 24 à la librairie aux 4 Vents à Dakar-Mermoz, a été reportée à une date ultérieure, selon une annonce des éditions Karthala.

L’ouvrage s’intitule : "L’Idée de la Casamance autonome. Possibles et dettes morales de la situation coloniale au Sénégal". Le communiqué de Karthala précise que l’annonce de cet événement "a suscité de nombreuses réactions", et face aux risques de perturbation, il a été décidé d’annuler la séance.

Les éditions Karthala tiennent à souligner que la publication de cet ouvrage, prévue depuis de nombreux mois, est totalement indépendante de la situation politique actuelle au Sénégal. Elles invitent chacun à lire l’ouvrage pour se forger une opinion éclairée sur le sujet.