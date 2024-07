Séance de tam-tam mettant en jeu des mineurs : les sept (7) personnes mises en cause envoyées en prison

Dans le cadre de l'enquête relative au « Sabar » (séance de tam-tam) organisé par des fillettes à Louga, sept (7) mis en cause ont fait face hier, vendredi, au procureur de la République. Ils ont été envoyés en prison, pour divers chefs d'inculpation.



Le dossier relatif aux fillettes qui s'étaient habillées de manière extravagante, audacieuse et choquante au cours d'un « Sabar » tenu deux jours après la fête de la Tabaski, à la périphérie du quartier Keur Serigne Louga, s'est corsé pour les sept personnes interpellées dans le cadre de cette procédure.



Ces dernières, qui avaient fait face aux enquêteurs du commissariat central de Louga, lesquels ont collaboré avec une dizaine d'éléments de la Division de la Cybercriminalité (Dsc), sont certainement en train de traverser les moments les plus difficiles de leur existence.



En effet, d'après l'Observateur, les mis en cause, notamment K.F alias Khas (né en 2004), Nd. Samb (2002), T. Samb (1992), W. Samb (1990), D. Sow (1990), Nd.Kh. Kama (1993) et enfin T. Sow (2002), après un premier retour de parquet (Rp), ont fait face hier vendredi au maître des poursuites.



Au terme de cet interrogatoire, tous les membres du groupe ont été placés sous mandat de dépôt et envoyés à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Louga.



D’après l’Obs, une kyrielle d'infractions est retenue contre les camarades d'infortune.



Tous les mis en cause sont poursuivis pour « Association de malfaiteurs, outrage public à la pudeur et incitation à la débauche de mineures ». Le jeune K. Fofana présumé auteur de la diffusion des vidéos incriminées est inculpé pour « Diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, collecte illicite de données à caractère personnel et atteinte à la vie privée».



Le quotidien du Groupe Futurs Médias informe que ces derniers seront jugés mercredi, en audience correctionnelle par le tribunal de grande instance de Louga.