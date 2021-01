Sébikhotane: mort de deux jeunes dans le bassin de rétention de Belvédère.

Deux jeunes garçons âgés entre 16 et 21 ans ont perdu la vie dans un bassin de rétention. Leurs corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers au barrage de Belvédère qui se situe, près de Sébikhotane, une localité très reculée dans la commune de Diamniadio.



Les faits se sont déroulés hier Jeudi 21 Janvier 202. Ils étaient au nombre de trois jeunes garçons et se baignaient dans ce bassin de rétention. L'un d'eux a pris la fuite laissant derrière lui ses deux compagnons qui ont malheureusement perdu la vie lors d'une noyade, selon des informations relayées par plusieurs médias.



Pour rappel, ce n'est pas la première fois que ce genre d'accident se produit à Belvédère. En effet, il s’agit des 8e et 9e victimes du bassin de rétention. Plusieurs jeunes y ont perdu la vie ces dernières années, malgré l'avertissement des autorités locales, qui ont maintes fois attiré l'attention des autorités compétentes. Les populations demandent l’installation d’une grille de protection pour empêcher les enfants d’avoir accès aux eaux.