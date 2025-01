Sécurité publique et lutte contre la corruption : Jean Baptiste Tine annonce l’arrivée bientôt de nouvelles tenues avec des cameras incorporées pour la police

Depuis quelque temps, la police nationale fait face à des accusations de corruption par certains usagers de route. Une polémique qui va bientôt prendre fin si l’on se fie aux déclarations du ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine. Sur Walf tv, le ministre a annoncé l’arrivée pour bientôt de nouvelles tenues pour la police et des cameras portables incorporées que les forces de l’ordre devraient porter en permanence sur eux.



« Les agents de police devront porter la caméra en permanence. Toutes leurs actions seront enregistrées. Le centre de commandement pourra suivre leur position en temps réel, écouter leurs échanges et observer leurs comportements. Cette mesure vise à protéger à la fois le policier et le citoyen. Tous les policiers en service public devront en porter », a déclaré M. Tine.



Une initiative qui vient à son heure surtout en ces temps où des vidéos sont parfois publiées sur les réseaux sociaux accusant des policiers de corrompus et de vouloir s’enrichir sur le dos des usagers, dont les chauffeurs et conducteurs de deux-roues. « La corruption est un problème de société qui touche tous les secteurs. Nous devons nous mobiliser collectivement pour l’éradiquer. De notre côté, nous sommes déterminés à agir (...) Dans les pays où ces caméras sont utilisées, elles ont permis de résoudre efficacement les problèmes de corruption. Elles ont aussi renforcé la confiance entre la police et les citoyens, avec moins de plaintes », a fait savoir le ministre.