Ségoto-Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par les forces armées

Les forces armées sénégalaises poursuivent le renforcement de la sécurité le long des zones frontalières. Hier, jeudi 21 novembre, les éléments de la Zone militaire N°4, déployés à Sounkounkou, dans la région de la Falémé, ont mené une opération de grande envergure qui a abouti au démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin à Ségoto, dans la région de Kédougou.



D’après la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), « 65 groupes électrogènes ainsi que divers équipements utilisés pour des activités illégales ont été saisis sur place. »



Cette intervention s'inscrit dans les efforts continus des forces armées pour sécuriser cette région frontalière, fréquemment exposée à des activités illicites, notamment l’exploitation illégale des ressources minières.



La DIRPA a également précisé sur X (ex- Twitter) que « le déploiement des unités de la Zone militaire N°4 dans la région de la Falémé se poursuit de manière permanente, avec pour objectif de garantir un contrôle renforcé et de lutter contre les activités clandestines menaçant la stabilité et les ressources de la région. »