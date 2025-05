Saisie de 7,8 milliards FCFA en billets noirs : la Douane frappe fort à Dakar et Thiès

Les opérations de lutte contre le faux monnayage engagées par les unités douanières ont abouti à de nouvelles saisies de billets noirs dans les régions de Dakar et de Thiès pour une contrevaleur totale de 7 milliards 851 millions de francs CFA, selon un communiqué de la division de la Communication de la Douane.



La Douane sénégalaise précise que c’est la plus importante saisie de billets noirs, enregistrée à date, a eu lieu dans la nuit du 01 au 02 mai 2025. « Elle est réalisée par la Brigade mobile des Douanes de Pikine, Subdivision de Dakar-extérieur, Direction régionale Ouest. Il s'agit de 10 millions en coupure de 500 euros en billets noirs soit 6 milliards 650 millions de francs CFA en contrevaleur », peut-on lire.



L'unité a, au cours de la même opération, mis la main sur 1 million 500 mille dollars en billets noirs pour une contrevaleur de 868 millions de francs CFA. Deux individus ont été arrêtés au cours de ladite opération.



Le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPR), également engagé dans les opérations de lutte contre le faux monnayage, a réalisé une saisie de 5850 billets noirs en coupure de dollars et d'euros soit une contrevaleur de plus de 333 millions de francs CFA. La saisie a eu lieu le 28 avril 2025 à Thiès. Deux individus ont été appréhendés l'un à Thiès, l'autre à Sirmang (Région de Fatick).



Selon les services de la Douane, ces saisies sont rendues possibles grâce à un dispositif de renseignement et de surveillance adapté à la lutte contre le faux monnayage.