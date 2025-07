Sénégal : 125 cas suspects de mpox signalés dans plusieurs localités

Le Sénégal maintient un état d'alerte rouge face à la variole simienne (mpox). Cent vingt-cinq (125) cas suspects ont été signalés dans presque toutes les régions du pays, avec une concentration particulière des signalements dans les régions de Dakar et de Thiès. Après analyse approfondie, l'ensemble de ces cas se sont révélés négatifs.



Selon les experts sanitaires, ce nombre élevé de cas suspects ne constitue pas en soi un motif d'alarme. Il témoigne au contraire d'un système de surveillance réactif, de professionnels de santé vigilants et d'un dispositif d'alerte pleinement fonctionnel, comme le souligne le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Cette vigilance s'avère d'autant plus nécessaire que la variole simienne se propage à une vitesse alarmante dans plusieurs pays voisins. La situation en Sierra Leone est particulièrement préoccupante, frôlant le seuil de crise sanitaire : plus de 4 000 cas confirmés et 25 décès ont été enregistrés à la date du 17 juin 2025.



Cette surveillance renforcée au Sénégal s'inscrit donc dans une démarche préventive face à la propagation régionale de l'épidémie, démontrant l'efficacité du système de veille sanitaire du pays