Sénégal: 1446 bâtiments sont menacés d’effondrement (rapport)

Il y a près de 1446 bâtiments qui menacent de s’écrouler sont dénombrés au Sénégal, renseigne « Libération ». Selon le rapport général de la Commission technique présenté, hier jeudi, par les agents de l’Inspection générale des bâtiments, 627 de ces bâtiments se trouvent à Dakar.



D’après Boubacar Dagnoko, Inspecteur général des bâtiments au ministère en charge du logement et de l’urbanisme, 52 bâtiments sont en cours de démolition au niveau de la Médina sur la centaine recensée. « Il y en a même beaucoup plus à Dakar. Tous les bâtiments menaçant ruine au niveau de la Médina, ont été inspectés par l’Inspection générale des bâtiments en collaboration avec les services de la mairie de la localité », a expliqué l’Inspecteur général des bâtiments.



Par ailleurs, 112 bâtiments menaçant ruine ont été recensés à la Medina cette année, selon les chiffres de la municipalité. En 2018, dans la région de Ziguinchor (sud) 384 bâtiments et 230 bâtiments à Kolda menacés de ruines ont été recensés.



Pour rappel, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République Macky Sall, a donné des instructions au ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et celui de l’Intérieur pour prendre les mesures idoines. Parmi celles-ci, il y a eu le recrutement de 50 agents, qui seront affectés par lot de 2 agents dans les régions à l’Inspection générale des bâtiments.



Malheureusement, avant-hier, à la Médina, l’effondrement d’un bâtiment abritant un Daara a causé la mort d’une fille âgée de 17 ans, du nom de Rokhaya Dieye et a fait 5 blessés. Un autre parmi les blessés a succombé à leurs blessures. Il s’agit d’Ousmane Sarr. Il a rendu l’âme à l’hôpital Abass Ndao ou il a été évacué. Le bâtiment en question est en cours de démolition.



Un drame similaire a eu lieu à Keur Mbaye Fall où une dalle s’est effondrée en pleine nuit sur une famille tuant sur le coup Oumou Diallo une fillette de 9 ans. La tragédie est survenue dans la nuit du 25 au 26 juillet 2022 vers 5 heures du matin.