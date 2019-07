Sénégal: "Le consensus ne suffit pas pour reporter les Locales" en 2020, selon un expert

Les parties prenantes du dialogue politique se sont montrés favorables au report des élections locales prévues en décembre 2019. Selon des experts des questions électorales, le consensus ne suffit pas pour reporter le scrutin. Il faut aussi un consensus sur la date des prochaines Locales et tout sera traduit en loi votée par l'Assemblée nationale.



"Seule une loi peut décider du report, ça sera une loi pour proroger le mandat des conseillers départementaux et municipaux. Ce consensus sur le principe du report doit être traduit en loi qui sera votée à l'Assemblée nationale", a dit Ndiaga Sylla. Quant à Babacar Fall, lui aussi expert, il précise qu'un decret peut ne peut pas proroger le mandat d'un élu. Il faut impérativement une loi".



Le général Mamadou Niang, qui dirige la commission nationale du dialogue politique, a donné une date plus précise pour la tenue des élections locales. «Il me semble plus judicieux de fixer la date des prochaines élections locales au 21-30 juin 2020», propose-t-il dans Tribune. Une décision finale sera prise jeudi prochain.