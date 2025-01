Sénégal : Le ministère de l'Enseignement supérieur alerte sur une structure privée proposant ses services pour la signature des diplômes

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) met en garde les établissements privés d'enseignement supérieur (EPES) et les étudiants contre les activités d'une société dénommée MCS (MAS Consilium Solutions ).



Dans une note circulaire diffusée ce week-end, le MESRI informe que cette structure, qui se présente comme un prestataire spécialisé dans l'accompagnement des EPES pour la gestion des procédures de signature de diplômes, n'est pas reconnue par ses services.



Le ministère dirigé par Abdourahmane Diouf tient à préciser qu'il n'a aucun lien avec cette société. Par conséquent, il décline toute responsabilité concernant d'éventuels litiges entre MCS et les EPES, ou encore entre ces derniers et les étudiants ou leurs parents.



Cette mise en garde intervient alors que MCS utilise les réseaux sociaux pour promouvoir ses services. Le MESRI rappelle que la signature des diplômes suit des procédures bien établies, définies dans les communiqués officiels n°001266 du 18 juin 2019 et n°00533 du 20 2020. Ces procédures ont été largement partagées avec les acteurs de l'enseignement supérieur privé. .



Le ministère rappelle également que les demandes de signature de diplômes, notamment ceux de Doctorat, ne peuvent être soumises à la Direction de l'Enseignement supérieur privé. Ces précisions visent à éviter tout malentendu ou abus, tant du côté des établissements que des étudiants et parents.



Cette alerte s'inscrit dans une volonté de garantir la transparence et de protéger les étudiants sénégalais face à des structures non habilitées. Le MESRI exhorte ainsi tous les acteurs concernés à respecter les procédures officielles pour éviter toute complication administrative ou juridique.