Sénégal: «Le nouveau régime doit replacer les droits fondamentaux au cœur de la démocratie» (Alioune Tine et Amrit Singh)

La loi d'amnistie, adoptée dans un contexte de tensions politiques et sociales intenses, avait été perçue comme une tentative d'apaisement face à la crise politique liée aux manifestations et à la contestation du Président Macky Sall. Si cette mesure avait apporté un soulagement temporaire, elle avait également suscité de vives critiques en raison de son caractère permissif envers les violations des droits humains. L’amnistie offrait une immunité totale aux responsables d'abus, ce qui rendait impossible toute procédure judiciaire contre eux. "Cela allait à l'encontre des principes internationaux de justice et des valeurs des Nations unies, qui appellent à garantir l'accès à la justice et à faire en sorte que les auteurs de violations soient traduits en justice", ont fait savoir les deux auteurs de cette tribune.



Alioune Tine et Amrit Singh ont exprimé leur satisfaction devant cette décision jugée historique, soulignant qu'elle constitue un pas important vers la réconciliation et la construction d'une société plus juste et respectueuse des droits fondamentaux. Dans leur tribune, ils ont insisté sur l'importance de mener des enquêtes indépendantes et impartiales pour faire la lumière sur les événements qui ont secoué le pays pendant la période concernée par la loi d'amnistie. "Ce processus", ont-ils affirmé, "est essentiel pour prévenir la répétition de telles violations à l'avenir".



Les deux auteurs appellent également le gouvernement sénégalais à rétablir pleinement les droits humains dans la gestion de la crise politique et à redonner au Sénégal son rôle de leader en matière de protection des droits fondamentaux en Afrique. En mettant l’accent sur la nécessité d'un véritable État de droit et le respect des engagements internationaux du pays, ils ont souligné que "la justice est le seul chemin vers une paix durable et une stabilité véritable".



La décision du Premier ministre d'abroger cette loi d'amnistie constitue ainsi un moment de réflexion profonde pour le Sénégal. Qui doit désormais ése réinventer en tant que nation résolument engagée dans la défense des droits humains, et se donner les moyens de garantir justice, vérité et réparation pour les victimes", ont-ils conclu.