Sénégal : Mimi Touré dénonce une crise sans précédent de l’éthique et de la morale

L’ancienne Premier ministre du Sénégal et nouvelle alliée de Pastef (Pouvoir), Aminata Touré, a pris fermement position contre ce qu’elle qualifie de « crise de l’éthique et de la morale », lors d’un panel organisé par le Cadre de Réflexion Démocratique et Patriotique (CRDP-50), elle a mis en lumière les défis auxquels la société sénégalaise et, plus largement, africaine, fait face.

Hamadou Ba

