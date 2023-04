Sénégal: la fête de Korité pourrait être célébrée samedi

La fête de Korité pourrait être célébrée le samedi 22 avril au Sénégal. En raison d’une éclipse solaire prévue le jeudi 20 avril, l’observation du croissant lunaire ce jour-là risque d'être impossible, selon l’Agence Sénégalaise de Promotion Astronomique.



"(..) Jeudi 20 Avril, la Lune se couchera à 19h 53 mn alors que le soleil se couchera à 19h23. Elle aura 15h avec une élongation de 7 et une visibilité de 0,52%. La lune ne sera pas observable dans ces conditions à l'oeil nu", lit-on dans le communiqué de l'ASPA. Par contre le vendredi 21 avril, " la Lune se couchera à 20 h 49 mn, soit 1 h 19 mn après le coucher du Soleil, qui se couche à 19 h 23 mn. La Lune sera alors âgée de 1 jour, 16 h et 37 mn, et sa surface éclairée sera de 3,24 %. Le croissant lunaire devrait être observable à l’œil nu au Sénégal, partout où le ciel est bien dégagé."



Cependant, il est important de rappeler que l’observation du premier croissant doit toujours se faire à l’Ouest, un peu à gauche et au-dessus de l’endroit où le Soleil se couche. Étant donné qu’une éclipse solaire rend impossible l’observation du croissant lunaire, la fête de Korité pourrait être célébrée le samedi 22 avril au Sénégal.